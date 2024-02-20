Судом постановлен приговор в отношении кемеровчанина, который причинил вред здоровью средней тяжести двум потерпевшим

Молодые люди пояснили, что когда они проходили по одной из улиц посёлка, перегородив им путь, на обочину дороги подъехал автомобиль.

Один из парней через открытое окно спросил у них, куда они идут, и предложил им всем проехать с ними для того, чтобы употребить спиртное, однако они ответили отказом.

После чего один из молодых людей, находящихся в машине неоднократно попросил у них денег, на что один из потерпевших ответил «Нет, мы нищие» и попросил отстать от них.

Они все втроем обошли автомобиль, и пошли по обочине, осуждённый крикнул ему через открытое окно: «Что ты там сказал?» и вышел из автомобиля.

Далее он подошёл к ним на близкое расстояние, завязалась потасовка, в которой он нанёс двум потерпевшим несколько ударов.

Как пояснил сам осуждённый, что он позвал парней поехать с ними выпить спиртное, но те стали отказываться в грубой форме, один из парней, он точно не помнит кто именно, ему грубо ответил чтобы они от них отстали, точнее выразились словами нецензурной брани. Его это разозлило, и он решил с ними поговорить.

В результате умышленных противоправных действий двум потерпевшим были причинены травмы, которые расцениваются, как вред здоровью средней тяжести.

Судом гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 112 ч. 2 п. «а» УК РФ, и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Также с него взыскано в возмещение морального вреда, причиненного преступлением в пользу потерпевших 160 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото: Кемеровский районный суд