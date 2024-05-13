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Три кузбасские пары зарегистрируют отношения на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве

На Всероссийском свадебном фестивале, который в эти дни проходит на ВДНХ в рамках Года Семьи, объявленного Президентом Владимиром Путиным, состоялась массовая церемония бракосочетания. Три кузбасские пары, одна из которых телеутская, решили на этом празднике узаконить свои отношения.
  
12 мая поженились кузбассовцы — Диана Сатина и Сергей Баксарин. Они представляют на ВДНХ культуру одного из малочисленных народов региона — телеутов. Их церемония бракосочетания прошла в национальном стиле. Супруги трудятся на Бачатском угольном разрезе. Диана — приемосдатчица, а Сергей — помощник машиниста тепловоза. Планируют построить дом и много путешествовать. Сергей также мечтает о собственной столярной мастерской по изготовлению мебели из дерева.

14 мая на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут церемонии бракосочетания еще двух молодых кузбасских пар — Андрея Седых и Лилии Белявской, а также Глеба Денисова и Анастасии Сапоговой. Обе пары живут в Кемерове. Церемонии их бракосочетания состоятся на главной уличной сцене ВДНХ у одного из символов выставки — фонтана «Дружба народов». Первыми кузбасскими молодоженами, вступившими в брак на выставке-форуме в Москве, стали волонтеры — Максим и Арина Баклановы. Они участвовали в церемонии зажжения «Семейного огня» и доставили его частичку в регион. Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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13/05/2024
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