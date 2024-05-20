Учащиеся Тяжинской ДШИ № 31 осваивают новые музыкальные инструменты

Также обновили звуковое и световое оборудование, оргтехнику, приобрели стулья для актового зала. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», федеральному проекту «Культурная среда»

Многие годы в школе не было возможности заменить музыкальные инструменты, которым уже более 40 лет. Теперь учащиеся будут заниматься на новых пианино, в том числе электронных. Юные пианисты, прикоснувшись к клавишам, говорят, что у новых инструментов красивый звук, приятный тембр и заниматься – одно удовольствие.

Для отделения эстрадного пения приобретены звуковые колонки, микшерный пульт для записи фонограмм, вокальные радиосистемы, головные микрофоны и стойки для микрофонов. В отделении театрального искусства появились цветные прожекторы. Свирели, рубели, барабан, маракасы, бубны приобретены для отделения народного пения. Новое оборудование будут осваивать и в отделении анимации – компьютеры, многофункциональное устройство и видеопроектор.

В ближайшее время ожидается поставка трёх ученических баянов, аккордеона, двух мастеровых балалаек российских производителей для отделения народных инструментов. Также коллектив школы получит учебную и нотную литературу.

Для учащихся и преподавателей детской школы искусств полученное оборудование стало замечательным подарком к 100-летию Тяжинского муниципального округа.