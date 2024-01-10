Умер бывший глава Междуреченска Сергей Щербаков

9 января 2024 года на 68 году жизни скончался Сергей Фёдорович Щербаков. Он занимал пост главы Междуреченска почти 20 лет и трижды побеждал на выборах.

Сергей Щербаков родился 21 июня 1956 года в шахтерской семье.

Став главой города особое внимание он уделял вопросам развития культуры, деятельности общественных организаций и объединений, экологии. Под его руководством осуществлён ряд городских программ, позволивших достичь успехов в решении проблем городского хозяйства, правоохранительных органов, капитального строительства, социальной сферы, развития предпринимательства.

За свои успехи в трудовой деятельности был награждён: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «Знак Почёта», орденом «Доблесть Кузбасса», «За особый вклад в развитие Кузбасса» I, III, степени, «За служение Кузбассу», орденом Русской православной церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени.

Также Сергей Фёдорович являлся полным кавалером знака «Шахтерская слава» и Почётным гражданином города Междуреченска.

Прощание состоится 11 января с 12:00 до 14:00 в ДК им. Ленина.

Фото: пресс-служба администрации Междуреченска