В 2024 году Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу оплатило услуги по родовым сертификатам для 38 тысяч женщин и новорожденных

15 923 женщины и 22 121 новорожденный получили услуги по родовым сертификатам в Кузбассе в прошлом году. За полученную медицинскую помощь в период беременности и родов, а также наблюдение за малышом в первый год жизни в медучреждения региона было перечислено 171,6 млн рублей.

Программа «Родовый сертификат» позволяет бесплатно получать маме и ребенку качественную медицинскую помощь. Электронный родовый сертификат – документ, который дает возможность беременной женщине выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Он формируется при первом посещении в женской консультации или в роддоме. Сертификат может оформить и детская поликлиника, где будут проходить профилактические осмотры ребенка в первый год его жизни.

До 2021 года женщинам выдавался бумажный бланк сертификата, теперь он оформляется только в электронном виде, а все необходимые сведения передаются между учреждениями при межведомственном взаимодействии. Оплате по родовому сертификату подлежат услуги, оказываемые государственными организациями здравоохранения в рамках обязательного медицинского страхования.

В 2025 году медучреждение может получить по родовому сертификату максимум 12 000 рублей. Денежные средства по сертификату направляются Отделением Социального фонда по Кемеровской области непосредственно медицинским организациям.

У вас остались вопросы? Получить консультацию специалистов регионального Отделения СФР можно по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (пн-чт с 8:30 до 17:30, пт – с 8:30 до 16:30).

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