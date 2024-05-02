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В 2024 году в 2,5 раза вырос объем экспорта в Китай овса, выращенного в Кемеровской области – Кузбассе

С января по ноябрь 2024 года года под контролем Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора состоялись поставки в Китайскую Народную Республику 6 765 т овса нового урожая, предназначенного на пищевые цели. При этом львиная доля экспортного объема – 5 928 т – отправлена в ноябре.

Партии овса, выращенного сельхозтоваропроизводителями Чебулинского района Кемеровской области – Кузбасса, отгружались в фасованном виде (в биг- бегах) в железнодорожных контейнерах.

Перед отправкой государственный инспектор ведомства отобрал от каждой партии образцы овса для установления соответствия продукции карантинным фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики посредством лабораторных исследований — энтомологических, гербологических, микологических.

На основании протоколов ФГБУ «ВНИИЗЖ» об отсутствии карантинных объектов для Китая выданы заключения, на основании которых специалисты Россельхознадзора оформили 228 фитосанитарных сертификатов на отгружаемые партии овса. По результатам предотгрузочного контроля подкарантинная продукция полностью соответствовала требованиям страны-импортера и условиям заключенного контракта.

Стоит отметить, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года объем экспорта овса из Кузбасса в Китай вырос в 2,5 раза.

Общество
kuzbassnews.ru
04/12/2024
Общество
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