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В Белове транспортные полицейские поздравили сотрудниц и ветеранов с Международным женским днем 

Член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Николай Кутко поздравил с весенним праздником подполковника полиции в отставке Ларису Маркову - бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка линейного отдела.

Стражи порядка поздравили вдову погибшего при выполнении служебных обязанностей полицейского ЛоП на станции Прокопьевск Ольгу Гердт и ее дочь Алину. Майор полиции Марина Савченко и старший лейтенант полиции Максим Тележкин совместно с волонтерами навестили Татьяну Уфимцеву - вдову транспортного полицейского линейного пункта полиции на станции Промышленная и поздравили ее с Международным женским днем.

Также сотрудники линейного отдела поздравили многодетную маму - майора внутренней службы Надежду Зырянову, находящуюся в данный момент в декретном отпуске. Каждой представительнице прекрасного пола вручили подарки и букеты тюльпанов.

 

Фото: ЛО МВД на транспорте

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
11/03/2024
Общество
Белово
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