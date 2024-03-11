В Белове транспортные полицейские поздравили сотрудниц и ветеранов с Международным женским днем 

Член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Николай Кутко поздравил с весенним праздником подполковника полиции в отставке Ларису Маркову - бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка линейного отдела.

Стражи порядка поздравили вдову погибшего при выполнении служебных обязанностей полицейского ЛоП на станции Прокопьевск Ольгу Гердт и ее дочь Алину. Майор полиции Марина Савченко и старший лейтенант полиции Максим Тележкин совместно с волонтерами навестили Татьяну Уфимцеву - вдову транспортного полицейского линейного пункта полиции на станции Промышленная и поздравили ее с Международным женским днем.

Также сотрудники линейного отдела поздравили многодетную маму - майора внутренней службы Надежду Зырянову, находящуюся в данный момент в декретном отпуске. Каждой представительнице прекрасного пола вручили подарки и букеты тюльпанов.

Фото: ЛО МВД на транспорте