В Кемеровском районе мужчина приговорен к реальному лишению свободы за повторное пьяное вождение

Кемеровский районный суд вынесен обвинительный приговор в отношении жителя г. Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Судом установлено, что в июне 2023 года осужденный, находясь в состоянии опьянения, ехал за рулем автомобиля Mercedes Benz GL 500 по автомобильной дороге «Кемерово – Промышленная», где был остановлен сотрудниками ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. При этом ранее он уже был судим за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, однако должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал.

С учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого суд приговорил его к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

Принадлежащий осужденному автомобиль марки Mercedes Benz GL 500 конфискован в доход государства.

Фото: пресс-служба прокуратуры области