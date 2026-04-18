В Кузбассе обсудили меры по повышению безопасности образовательных и критически важных объектов

В Кузбасском технопарке состоялось заседание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Мероприятие прошло под председательством представителей регионального управления Росгвардии и прошло в формате круглого стола. В совещании приняли участие заместитель начальника управления – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы территориального органа Росгвардии полковник полиции Елена М., а также начальник отдела государственного контроля полковник полиции Андрей Ш.

Ключевой темой заседания стало обеспечение качества оказания частных охранных услуг на объектах образования Кузбасса. Участники обсудили результаты проводимой контрольной работы, выявленные в 2026 году нарушения, а также меры по их предупреждению. Отмечено, что вопросы повышения уровня профессиональной подготовки охранников, соблюдения установленных требований безопасности, усиления пропускного и внутриобъектового режимов, а также оперативного реагирования на возможные угрозы находятся на постоянном контроле.

В ходе обсуждения приведены примеры происшествий в образовательных учреждениях различных регионов страны, что подчеркнуло актуальность усиления мер безопасности и повышения бдительности персонала охраны.

В рамках совещания начальником отдела государственного контроля полковником полиции Андреем Ш. дополнительно озвучен вопрос обеспечения безопасности критически важных объектов. Отмечено, что на территории Кемеровской области – Кузбасса расположено ряд таких объектов, преимущественно в сфере топливно-энергетического комплекса. По результатам проверок установлено, что значительная часть из них охраняется частными охранными организациями, что требует особого внимания к качеству их работы.

Акцентировано внимание на необходимости усиления защиты объектов от угроз, связанных с применением беспилотных воздушных судов, а также на организации подготовки работников охраны для выполнения задач в условиях повышенной опасности.

Участникам напомнили о важности соблюдения требований законодательства при заключении контрактов на охранные услуги, включая недопущение занижения их стоимости, что напрямую влияет на уровень защищенности объектов.

Также доведена информация о вступающих в силу изменениях нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность частных охранных организаций, в том числе в части контроля за оборотом оружия и установления типовых требований к деятельности охранников.

Отдельное внимание уделено вопросам организации и проведения периодических проверок частных охранников. Отмечено, что действующая инфраструктура региона позволяет обеспечить необходимый объём проверок. По итогам обсуждения принято решение о нецелесообразности включения дополнительной организации в перечень площадок для их проведения.

Кроме того, участники совещания проинформированы о внедрении государственной информационной системы в сфере частной охранной деятельности, предусматривающей обязательное предоставление сведений поставщиками услуг.

По итогам заседания выработаны меры, направленные на повышение эффективности частной охранной деятельности и укрепление безопасности образовательных и критически важных объектов на территории региона.

Фото: Росгвардия