В Кузбассе популярный сервис обмена текстовыми сообщениями помог раскрыть кражу мобильного телефона

Хозяин похищенного смартфона думал, что потерял свой телефон. В этом он был уверен до тех пор, пока ему не написала сообщение в популярном «мессенджере» родственница. Именно она увидела в контактных данных родственника фото незнакомого мужчины, «скриншот» которого позже передала сотрудникам полиции.

Кража мобильного телефона «Redmi 6» произошла в одной из деревень Мариинского муниципального округа летом 2023 года, пока его владелец находился на лечении в больнице. Перед госпитализацией он забыл закрыть свой дом, чем и воспользовался похититель, проходя поздно ночью мимо дома потерпевшего. Убедившись, что в доме никого нет, он беспрепятственно вошёл в дом, и похитил мобильный телефон. После совершённой кражи новый обладатель смартфона поставил свою SIM-карту, а также удалил все контакты и фото с телефона, установив на имеющийся в телефоне «мессенджер» свою фотографию.

Законный владелец смартфона, вернувшись домой после лечения, телефон не обнаружил. Решив, что где-то потерял его, разыскивать не стал.

А приблизительно через месяц посредством того самого «мессенджера» родственница потерпевшего решила отправить ему сообщение, но в профиле родственника увидела фотографию другого мужчины. Сохранив на всякий случай «скриншот» фото, она позвонила через «мессенджер» родственнику, но на звонок ответил незнакомый человек, который вскоре бросил трубку и удалил фотографию из профиля. Впоследствии родственница потерпевшего передала фотографию предполагаемого похитителя телефона сотрудникам органов внутренних дел, которые установили злоумышленника, и вернули телефон законному владельцу. Позже потерпевший пояснял, что претензий к похитителю смартфона не имеет и на суровой мере наказания не настаивает.

Как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании подсудимый вину в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище признал полностью.

Учитывая отсутствие отягчающих и совокупность многочисленных смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил подсудимому 1 год лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с аналогичным испытательным сроком.

Одновременно с этим осуждённый обязан возместить в федеральный бюджет процессуальные издержки в размере 20 тысяч рублей, связанные с оплатой вознаграждения адвоката.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд