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В Кузбассе росгвардейцы навестили труженицу тыла и помогли ей с домашними делами

В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, по уже сложившейся традиции, пришли в гости к ветерану Великой Отечественной войны 94-летней труженице тыла Елизавете Степановне Закировой.

Стражи правопорядка поинтересовались у одиноко проживающей пенсионерки с какими бытовыми трудностями она сталкивается и оказали помощь по хозяйству. На этот раз росгвардейцы помогли горожанке, проживающей в частном доме, справиться с последствиями зимы. Стражи правопорядка отчистили территорию от скопившегося снега, а также сделали ремонт ограждения.

Во время визита также была проведена профилактическая беседа о мерах безопасности. Росгвардейцы предостерегли пенсионерку от различных уловок мошенников.

Елизавета Степановна выразила глубокую благодарность росгвардейцам за помощь и заботу, пригласив их на новую встречу.

«Для нас это не только забота о поколении победителей, выстоявших войну, но также форма воспитания подрастающего поколения. Мы стремимся привлекать молодых сотрудников к подобным мероприятиям, чтобы они могли узнать от участников тех событий, какой ценой была добыта Победа», - поделился начальник анжеро-судженского филиала вневедомственной охраны Росгвардии майор Павел Сухинин.

В годы Великой Отечественной войны Елизавета Степановна, будучи совсем молодой, вынуждена была трудиться наравне со взрослыми в одном из колхозов в Юрге и внести свой посильный вклад в Победу над фашизмом.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
16/04/2024
Общество
Анжеро-Судженск
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