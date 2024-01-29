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В Кузбассе росгвардейцы приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда

В областном центре в сквере памяти защитников-ленинградцев состоялся митинг, посвященный 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В нем приняли участие глава региона Сергей Цивилев, ветераны боевых действий, сотрудники Росгвардии, представители общественных организаций, военно-патриотических клубов, в том числе воспитанники класса Росгвардии.

Вместе с сотрудниками ОМОН «Оберег» юнгвардейцы и другие участники митинга возложили цветы к подножию памятника в честь подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда. В ходе мероприятия участникам митинга напомнили о стойкости советского народа в тяжелейшие годы блокады, а также об особом значении памятной даты для родного региона. На Ленинградском фронте сражались тысячи воинов-кузбассовцев. За годы войны Кемеровская область приняла 350 тысяч жителей Города-героя. Для многих их них Кузбасс стал вторым домом.

В памятных мероприятиях приняли участия сотрудники Росгвардии и в других населенных пунктах региона. Так, в Юрге и Ленинске-Кузнецком руководители филиалов вневедомственной охраны капитан Александр Солянкин и майор Андрей Рыжих вместе с неравнодушными горожанами почтили память погибших в годы блокады Ленинграда, возложив цветы к памятникам павших героев Великой Отечественной войны. Почтили память погибших и стражи правопорядка в городе Гурьевск.

 

Фото: Росгвардия

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29/01/2024
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