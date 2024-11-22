В Кузбассе Россельхознадзор предостерег организацию за отсутствие лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало в адрес кемеровской организации предостережение в результате рассмотрения сведений, содержащих признаки нарушения требований законодательства об ответственном обращении с животными, используемыми в культурно-зрелищных целях.

Специалисты ведомства установили, что ООО «Хаскилэнд» осуществляет возмездную деятельность по использованию животных в культурно-зрелищных целях на постоянной основе по адресу: Кемеровская область — Кузбасс, Кемеровский район, с. Елыкаево, ул. Игарская, 3. Так, в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра организации имеет основной вид деятельности — «зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (93.29.9)».

При этом использование животных в культурно-зрелищных целях и их содержание осуществляются с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации и предусматривающих наличие специального разрешения (лицензии). Однако в реестре лицензий Россельхознадзора отсутствуют сведения о наличии у ООО «Хаскилэнд» лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

В результате 20 ноября 2024 года в адрес организации направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости получения лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях через официальный сайт ЕПГУ.