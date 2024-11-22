Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе Россельхознадзор предостерег организацию за отсутствие лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало в адрес кемеровской организации предостережение в результате рассмотрения сведений, содержащих признаки нарушения требований законодательства об ответственном обращении с животными, используемыми в культурно-зрелищных целях.

Специалисты ведомства установили, что ООО «Хаскилэнд» осуществляет возмездную деятельность по использованию животных в культурно-зрелищных целях на постоянной основе по адресу: Кемеровская область — Кузбасс, Кемеровский район, с. Елыкаево, ул. Игарская, 3. Так, в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра организации имеет основной вид деятельности — «зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (93.29.9)».

При этом использование животных в культурно-зрелищных целях и их содержание осуществляются с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации и предусматривающих наличие специального разрешения (лицензии). Однако в реестре лицензий Россельхознадзора отсутствуют сведения о наличии у ООО «Хаскилэнд» лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

В результате 20 ноября 2024 года в адрес организации направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости получения лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях через официальный сайт ЕПГУ.

Общество
kuzbassnews.ru
22/11/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus