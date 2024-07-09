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В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие двух деклараций на зерно в связи с нарушениями при их оформлении

С 1 по  5 июля 2024 года инспектором Россельхознадзора проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) при декларировании зерновой продукции  сельхозтоваропроизводителями Ижморского, Прокопьевского и Мариинского районов Кемеровской области – Кузбасса. Наряду с отсутствием у аграриев нарушений при подтверждении безопасности задекларированной продукции и соблюдением порядка оформления деклараций о соответствии, в двух случаях установлены нарушения при подтверждении заявленного соответствия партий зерна урожая 2023 года.

Так, не проведена полная процедура оценки (подтверждения) соответствия 3 000 т сои, предназначенной на кормовые цели, требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а именно, не исследован пестицид, используемый при выращивании сои.

Кроме того, другой организацией не соблюдены требования, установленные законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза, при оформлении декларации о соответствии на 1 080 т рапс, предназначенного на пищевые цели.

В результате, 4 июля 2024 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора действие двух деклараций о соответствии прекращено, а юридическим лицам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Общество
kuzbassnews.ru
09/07/2024
Общество
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