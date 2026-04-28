В Кузбассе Россельхознадзор выявил нарушения при обороте порядка 423 тонн семян, не имеющих сортовых документов

С 17 по 23 апреля 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведен мониторинг данных во ФГИС «Семеноводство», внесённых 5 хозяйствующими субъектами Кемеровской области — Кузбасса. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены нарушения : 423 т семян (пшеница, овёс, ячмень, рапс, гречиха) сельхозпроизводители использовали без документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества.

Нарушения зафиксированы в хозяйствах Ленинск — Кузнецкого, Мариинского, Беловского, Прокопьевского и Юргинского муниципальных округов Кемеровской области — Кузбасса.

В соответствии с Федеральным законом № 454-ФЗ «О семеноводстве» определение сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений является обязательным требованием.

По итогам мероприятий нарушителям вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

С начала 2026 года в рамках мониторинга ФГИС «Семеноводство» проверено уже 19 сельхозтоваропроизводителей Кемеровской области — Кузбасса, списавших семена под посев 2025 года.