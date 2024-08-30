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В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили карантинного вредителя при обследовании хранящегося лесоматериала

Признаки поражения и заселения подкарантинной продукции вредными организмами были выявлены инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в июне 2024 года в ходе проведения выездного обследования места складирования лесоматериалов на территории Кемеровской области – Кузбасса.

В отобранных образцах пиломатериала хвойных пород обнаружены вредители леса рода Monochamus со следами жизнедеятельности в виде буровой муки. Проведенные на базе Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследования спилов подтвердили заражение большим черным еловым усачом и малым черным еловым усачом лесоматериала в объеме 20 куб. м.

В целях оперативного реагирования ведомство согласовало с органом прокуратуры внеплановую документарную проверку в отношении индивидуального предпринимателя, допустившего совместное хранение пораженного карантинными вредителями лесоматериала с лесоматериалом, свободным от карантинных объектов. Таким образом, его бездействие потенциально влекло угрозу возникновения очага карантинного вредителя и причинения вреда объектам растительного мира.

14 августа 2024 года за нарушение требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, предпринимателю выдано предписание о принятии фитосанитарных мер, предусмотренных п. 5 статьи 15 Федерального закона от 14.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

В настоящее время в отношении подкарантинной продукции проведена процедура пересортировки, а зараженная её часть уничтожена путём сжигания.

Стоит отметить, что в текущем году это первый случай выявления подобного нарушения хранения лесопродукции.

Общество
kuzbassnews.ru
30/08/2024
Общество
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