В Кузбассе суд признал законным решение муниципалитета об аварийности и сносе незаконно «построенного» дома

Речь идёт о многоквартирном жилом доме, фигурирующем в уголовном деле о мошенничестве с жильём льготных категорий граждан. В конце прошлого года Межведомственная комиссия администрации Мариинского муниципального округа признала указанный дом аварийным и подлежащим сносу. Однако собственник нескольких квартир (он же застройщик этого дома) Николай Мораш и его представители не согласились с указанным заключением, обратившись в суд с требованием признать его незаконным.

Как следует из материалов административного дела, многоквартирный жилой дом, «построенный» в Мариинске на улице Южной с многочисленными нарушениями, Межведомственная комиссия местного муниципалитета своим заключением в феврале 2023 года, а позже на основании этого заключения и администрация Мариинского муниципального округа, признали аварийным и подлежащим сносу.

Однако один из собственников нескольких квартир в этом доме, являясь по совместительству его застройщиком, потребовал в суде признать вышеуказанные решения незаконными. В обоснование своих требований он ссылался на различные нарушения, допущенные в процессе принятия заключения Межведомственной комиссии. Так, в числе прочего указывалось, что заключение принималось в отсутствие собственников жилых помещений, а также ставились под сомнение заключения экспертов, подтверждающих аварийность дома и его непригодность для проживания.

Но в результате рассмотрения дела судом аварийность многоквартирного дома была подтверждена заключением специализированной организации, которым руководствовалась Межведомственная комиссия в процессе признания дома аварийным и подлежащим сносу. Подтверждена аварийность дома также заключениями иных экспертов, которые суд признал допустимыми доказательствами в рамках рассматриваемого дела.

Судом также установлено, что собственники жилых помещений спорного многоквартирного дома действительно не уведомлялись о предстоящем заседании Межведомственной комиссии, в связи с чем решение комиссии о признании дома аварийным принималось без их участия. Однако данное нарушение суд признал несущественным, поскольку голос собственников жилых помещений в рамках работы комиссии носит совещательный, а не решающий характер. Более того, остальные собственники в суде выразили своё согласие с решением Межведомственной комиссии, поскольку проживание в аварийном доме крайне затруднительно ввиду наличия проблем с отоплением, вентиляцией, повышенной влажностью, канализационным запахом, а также поражения стен грибком и плесенью, наличием мошки и грызунов.

В итоге суд пришёл к выводу, что проживание в спорном доме невозможно и опасно, так как фактическое состояние этого дома достигло предельной черты, за которой уже начинаются необратимые последствия, что влечёт за собой опасность для пребывания людей. Николаю Морашу было отказано в удовлетворении административного искового заявления. 14 февраля 2024 года законность принятого решения было подтверждено и судебной коллегией по административным делам Кемеровского областного суда.

Следует отметить, что 13 февраля 2024 года вступило в законную силу ещё одно решение Мариинского городского суда Кемеровской области, которым признаны незаконными как разрешение местной администрации на строительство этого многоквартирного дома, так и разрешение на ввод его в эксплуатацию.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд