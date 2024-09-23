В Кузбассе транспортные полицейские пресекли мелкое хулиганство в пассажирском поезде

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что к прибывающему пассажирскому поезду сообщением Новокузнецк - Санкт-Петербург требуется наряд полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции установили, что 37-летний житель города Омска в пути следования поезда вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров. На замечания и требования работников поездной бригады и окружающих прекратить противоправные действия мужчина не реагировал. В связи с этим представитель компании-перевозчика отказал пассажиру в дальнейшем проезде. Транспортные полицейские задержали нарушителя общественного порядка и доставили в дежурную часть. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство). Фото: ЛО МВД на транспорте