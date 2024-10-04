Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе транспортные полицейские пресекли мелкое хулиганство в пассажирском поезде

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что к прибывающему пассажирскому поезду сообщением Новокузнецк-Кисловодск требуется наряд транспортной полиции в связи с нарушением общественного порядка одним из пассажиров.

Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции установили, что в пути следования поезда 37-летний житель города Новокузнецка с видимыми признаками алкогольного опьянения мешал окружающим, выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров. На требования работников поездной бригады прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, а позже уснул на полу в проходе вагона.

Представитель компании-перевозчика отказал пассажиру в дальнейшем проезде. Транспортные полицейские задержали нарушителя общественного порядка и составили в отношении него протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство).

Транспортная полиция напоминает, что в соответствии с Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажир может быть удален из поезда, если при посадке или в пути следования он нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров. При этом денежные средства в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимость перевозки багажа не возвращаются.

 Фото: ЛО МВД на транспорте

Происшествия
kuzbassnews.ru
04/10/2024
Происшествия
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus