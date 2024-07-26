Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке к акции «Каникулы с Росгвардией» присоединились юные участники

В южной столице региона сотрудники ОМОН «Рубеж» провели увлекательный день для юных горожан в рамках всероссийской ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией».

На базе отряда детям от 10 до 16 лет рассказали об истории создания спецподразделения, а также о специфике своей службы. Из личного опыта старшие наставники поделились с ребятами о том, насколько важна и ответственна профессия сотрудников отряда, о мужестве защитников, выполняющих свой долг в ходе специальной военной операции.

«Мы встречаемся с ребятами различного возраста: от дошкольников и младших школьников до старшеклассников. Такие встречи помогают юным гостям больше узнать о Росгвардии, многому научиться, а кому-то определиться с профессиональным выбором», - отметил сотрудник ОМОН «Рубеж» подполковник Алексей Б.

Особый интерес у мальчишек и девчонок вызвала возможность примерить средства индивидуальной бронезащиты и почувствовать себя частью спецназа за рулем служебного автомобиля. Также сотрудники провели со школьниками веселые подвижные игры и конкурсы на открытом воздухе.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/07/2024
Образование
Общество
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus