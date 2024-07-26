В Новокузнецке к акции «Каникулы с Росгвардией» присоединились юные участники

В южной столице региона сотрудники ОМОН «Рубеж» провели увлекательный день для юных горожан в рамках всероссийской ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией».

На базе отряда детям от 10 до 16 лет рассказали об истории создания спецподразделения, а также о специфике своей службы. Из личного опыта старшие наставники поделились с ребятами о том, насколько важна и ответственна профессия сотрудников отряда, о мужестве защитников, выполняющих свой долг в ходе специальной военной операции.

«Мы встречаемся с ребятами различного возраста: от дошкольников и младших школьников до старшеклассников. Такие встречи помогают юным гостям больше узнать о Росгвардии, многому научиться, а кому-то определиться с профессиональным выбором», - отметил сотрудник ОМОН «Рубеж» подполковник Алексей Б.

Особый интерес у мальчишек и девчонок вызвала возможность примерить средства индивидуальной бронезащиты и почувствовать себя частью спецназа за рулем служебного автомобиля. Также сотрудники провели со школьниками веселые подвижные игры и конкурсы на открытом воздухе.

Фото: Росгвардия