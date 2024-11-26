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В Новокузнецке перед генерального директора организации будут судить за дачу взятки должностному лицу

Прокуратурой города Новокузнецка утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий и бездействия).

По версии следствия, обвиняемый, являясь учредителем и генеральным директором коммерческой организации, осуществляющей деятельность по транспортировке грузов, в июне 2019 года достиг договоренности с государственным инспектором Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о непривлечении к административной ответственности подконтрольного ему юрлица и его работников при перевозке ими грузов с превышением допустимой массы транспортного средства.

Кроме того, государственный инспектор предупреждал обвиняемого о времени и месте исполнения своих служебных обязанностей на постах весового контроля. За это в период с июня 2019 года по октябрь 2023 года бизнесмен передал должностному лицу взятку в размере более 100 тыс. рублей.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новокузнецку.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Орджоникидзевский районный суд города Новокузнецка для рассмотрения по существу.

В отношении взяткополучателя в настоящее время уголовное дело рассматривается в Куйбышевском районном суде г. Новокузнецка.

               

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
26/11/2024
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