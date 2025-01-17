В Новокузнецке презентовали первый обучающий социально значимый проект «Безопасный электросамокат»

Его разработкой занимались старшеклассники школ города и педагоги Центра БДД, помогали, конечно же, сотрудники Госавтоинспекции.

В мероприятии приняли участие ученики старших классов из разных районов города. Ребята показали свои знания безопасного пользования средствами индивидуальной мобильности, пройдя 4 локации. Юные участники дорожного движения продемонстрировали навыки управления электросамокатом, показали, как правильно пересекать проезжую часть во время катания на электросамокате, разобрали дорожные ситуации, а также примерили все средства пассивной защиты для водителей велосипедов и СИМ.

Данный проект направлен на популяризацию правил безопасного поведения на дороге среди любителей средств индивидуальной мобильности. Теперь обучение навыкам пользования электросамокатами на базе Центра БДД смогут пройти старшеклассники всех школ города.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области