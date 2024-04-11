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В Новокузнецке сотрудники прокуратуры провели для детей квест-игру про космос

В преддверии Дня космонавтики работники прокуратуры Центрального района г. Новокузнецка организовали и провели воспитанникам МКОУ «Школа-интернат №38» квест-игру «Однажды в космосе».

В начале мероприятия ребята с помощью презентации познакомились с историей праздника «День космонавтики», прошли творческие станции, на которых разгадывали головоломки, проявляли ловкость, фантазию и сноровку. На станции устройство ракеты был проведен мастер класс «Ракета, на старт», дети с помощью простых подручных материалов изготовили свою собственную ракету для полета в космос.

Заместитель прокурора Центрального района Новокузнецка Долгов Игорь рассказал ребятам об истории освоения космоса, подвигах советских космонавтов, достижениях России в космосе.

Сотрудники прокуратуры разъяснили участникам положения действующего административного и уголовного законодательства, напомнили о вреде употребления наркотиков и распространения наркотических средств, переданы информационно-разъяснительные буклеты.

По итогам мероприятия были подведены итоги конкурса рисунков «Космос и право», победителям вручены грамоты и памятные подарки.

Заместитель прокурора поблагодарил всех участников мероприятия, пожелал ребятам вдохновения и творческих успехов.

 Фото: пресс-служба прокуратуры Центрального района Новокузнецка

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kuzbassnews.ru
11/04/2024
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