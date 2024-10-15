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В результате принятых прокуратурой Новокузнецкого района мер произведен ремонт автомобильной дороги

Прокуратурой Новокузнецкого района по обращению местных жителей проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

В ходе обследования автомобильной дороги местного значения, а именно отрезка пути от дорожного знака «Конец населенного пункта» до п. Староабашево Новокузнецкого муниципального округа, проведенного с привлечением сотрудников ГИБДД, установлено, что на всей протяженности указанного отрезка имеются дефекты покрытия проезжей части в виде проломов и просадок.

Указанные нарушения негативно влияют на безопасность дорожного движения и являются одной из сопутствующих причин дорожно-транспортных происшествий на территории Новокузнецкого муниципального округа, а также создают прямую угрозу жизни и здоровью граждан.

В этой связи прокурор района внес председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального округа представление о незамедлительном устранении нарушений.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования все замечания устранены, произведен ремонт 5,5 км автомобильной дороги.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/10/2024
Общество
Новокузнецк
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