В результате принятых прокуратурой Новокузнецкого района мер произведен ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения

Вопросы качественного и бесперебойного снабжения населения коммунальными ресурсами, технического состояния сетей ЖКХ находятся на постоянном контроле органов прокуратуры Кузбасса.

Так, прокуратурой Новокузнецкого района изучены ремонтные программы муниципального предприятия «Котельные, тепловые и водопроводные сети Новокузнецкого муниципального района», оказывающего услуги горячего и холодного водоснабжения.

Установлено, что включенные в них мероприятия не обоснованы, носят формальный характер и не учитывают реальное техническое состояние коммунальных сетей.

В этой связи прокурор района внес директору ресурсоснабжающей организации представление, по результатам рассмотрения которого программы предприятия скорректированы. В них включены актуальные и необходимые в текущий момент мероприятия по ремонту сетей водоснабжения и теплоснабжения, в том числе замена сетей холодного и горячего водоснабжения в посёлке Казанково.

После корректировки программ прокуратурой района в Новокузнецкий районный суд направлено заявление о понуждении предприятия к проведению указанных ремонтных мероприятий.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.

В целях исполнения решения суда коммунальным предприятием в текущем году выполнены ремонтные работы в посёлке Казанково, заменено почти полкилометра труб холодного и горячего водоснабжения.

Исполнение иных мероприятий находится на контроле прокуратуры района.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области