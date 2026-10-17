В Таштаголе суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды

Таштагольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего бывшего исполнительного директора структурного подразделения коммерческой организации, занимающейся разработкой месторождений полезных ископаемых. Он признан виновным по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

Установлено, что в период с ноября 2023 года по июль 2025 года осужденный, занимая указанную должность, в отсутствие разрешительных документов допустил эксплуатацию горного отвода по добыче россыпного золота на арендованных лесных участках и за их пределами, в том числе на особо защитных участках лесов.

Указанное повлекло нарушение почвенного покрова на площади 35,9 га, причинение ущерба лесам и находящимся в них природным объектам на сумму более 900 млн рублей.

Вину в содеянном мужчина признал, причиненный ущерб погашен полностью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и запретом заниматься определенными видами деятельности на 1 год.

Фото: пресс-служба прокуратуры области