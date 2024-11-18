В Топкинском муниципальном округе Кузбасса ликвидирована несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов

Несанкционированная свалка, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения в границах Топкинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса, была выявлена инспекторами Россельхознадзора еще в мае 2024 года. Так, в ходе выездного обследования на предмет соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации зафиксировано захламление на общей площади 10 522 кв.

В целях оперативного реагирования Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора направило в адрес муниципального образования информационное письмо. Соответствующие сведения были направлены и в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса для рассмотрения вопроса о понуждении правообладателя к ликвидации несанкционированной свалки твёрдых коммунальных отходов и ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Кроме того, физическому лицу как собственнику выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

В результате в преддверии установления снежного покрова в адрес надзорного ведомства из администрации Топкинского муниципального округа поступили материалы, свидетельствующие о ликвидации собственником захламления и приведении земельного участка в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования.