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В Тяжине прошла акция «Время героев»

В Доме культуры «Юбилейный» состоялась встреча учащихся школ и студентов Тяжинского агропромышленного техникума с участником специальной военной операции Алексеем Савиным. Летом 2022 года кемеровчанин добровольцем отправился на спецоперацию, был ранен, прошел реабилитацию. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Сейчас Алексей представляет кузбасскую Ассоциацию ветеранов СВО, занимается организацией помощи вернувшимся бойцам.
Офицер СОБРа в запасе, Алексей Савин рассказал ребятам о своем пути служения Родине, причинах и целях проведения спецоперации, о боевых товарищах, сражающихся за будущее русского мира. В формате открытого микрофона школьники и студенты задали гостю интересующие их вопросы и из первых уст узнали о событиях, происходящих в зоне СВО.
Встреча завершилась просмотром драмы «Командир», рассказывающей о создании антитеррористического подразделения «Группа «Альфа» и её легендарном основателе генерал-майоре Геннадии Зайцеве.

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kuzbassnews.ru
02/03/2024
Культура
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Тяжин
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