В Тяжине прошла познавательно-развлекательная программа «У самовара»

В Тяжинской средней школе № 2 участники творческого объединения «Радуга» за чашечкой чая поговорили о семейных ценностях на Руси, о чаепитии в русских традициях.

Педагог-организатор Тяжинского центра дополнительного образования Ольга Владимировна Толстова познакомила ребят с культурными основами русской православной семьи, с праздниками, которые отмечали на Руси.

Наибольший интерес у детей вызвали русские народные костюмы. Их непременно хотелось примерить каждому из ребятишек.

Фото: Тяжинский ЦДО