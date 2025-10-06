В Яйском районе Кузбасса Россельхознадзор обязал распорядителя сельхозземель устранить свалку твердых коммунальных отходов и зарастание более 131 га

С целью получения информации, подтверждающей соблюдение обязательных требований при использовании земельного участка, инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездное обследование земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Яйском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбассе.

В ходе осмотра зафиксирован факт захламления плодородного слоя почвы отходами производства и потребления (твердые бытовые отходы, автошины, строительный, растительный мусор и др.) на площади 3 533 кв. м. Кроме того, оставшаяся часть земельного участка площадью 131,8 га заросла сорной травянистой (осот полевой, бодяк полевой, пырей ползучий, полынь обыкновенная, лопух войлочный и др.) и древесно-кустарниковой (береза, ранетка) растительностью. Установлено, что распорядителем земельного участка сельскохозяйственного назначения является администрация Яйского муниципального округа.

На земельном участке были отобраны пробы почвы для проведения исследований в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» на химико — токсикологические показатели с целью выявления загрязнения. В результате в одной из проб обнаружено существенное снижение содержания органического вещества, что свидетельствует о начальной стадии деградации земель, то есть ухудшения качества почв в результате размещения твердых коммунальных отходов.

В этой связи, 29 сентября 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало в адрес администрации Яйского муниципального округа предписание об устранении выявленных нарушений и необходимости провести мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов, а также культуртехнические и иные мероприятия по удалению на земельном участке сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что причина образования свалок — неиспользование земельных участков по их целевому назначению и отсутствие контроля за их состоянием, что приводит к загрязнению почвы, водных ресурсов и воздуха, привлекают бродячих собак, насекомых, грызунов и создают потенциальную опасность для здоровья человека.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркивают, что подобные свалки на землях сельскохозяйственного назначения в окрестностях населенных пунктов и садовых товариществ образуются стихийно преимущественно самими жителями, от которых в первую очередь и зависят порядок и чистота близлежащей территории.

При этом захламление сельхозугодий является грубым нарушением земельного и природоохранного законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с положением части 2 статьи 8.7 КоАП РФ с наложением штрафов на граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей.