Великодушие потерпевшей позволило пьяному вахтовику из Омска избежать уголовного наказания за кражу денег с её счёта

Возвращаясь на поезде домой с вахты из Иркутской области, 46-летний житель Омска нашёл на полу вагона банковскую карту, но устанавливать владельца карты не стал, решив потратить чужие деньги на свои нужды.

Приключения, которые привели 46-летнего жителя Омска на «скамью подсудимых», начались для него в 20-х числах марта прошлого года, когда он возвращался домой с вахты в пассажирском поезде. Поздно ночью он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нашёл на полу вагона банковскую карту. Но устанавливать владельца карты не стал, а тут же пошёл в вагон-ресторан, где приобретал спиртное и суп-солянку. Что ещё приобретал, позже вспомнить не смог в связи с опьянением. Соответственно, по причине состояния сильного алкогольного опьянения в этот же день его сняли с поезда на станции Мариинск и доставили в отдел полиции. Там на него был составлен протокол, и назначен административный штраф. После этого он купил тут же в кассе железнодорожного вокзала билет до Омска, рассчитавшись найденной ранее банковской картой. Но на поезд он не попал, так как в Мариинске распивал спиртное в различных местах. Затем он ещё раз решил приобрести билет на поезд, рассчитавшись чужой банковской картой. Но оплата не прошла, так как к этому времени владелица банковской карты обнаружила пропажу платёжного средства и многократные списания денег, обратившись с полицию.

А житель Омска попал домой лишь через пять дней, где и был задержан за кражу более 8 тысяч рублей, которые он успел потратить с банковского счёта жительницы Перми – владелицы банковской карты. Позже в ходе предварительного расследования 46-летний омич полностью возместил причинённый ущерб, а в судебном заседании полностью признал вину в совершённом преступлении. При этом от потерпевшей поступило заявление о том, что в случае изменения категории тяжести преступления она просила освободить злоумышленника от наказания, так как простила его и претензий не имеет.

И действительно, учитывая множество установленных по делу смягчающих обстоятельств, отсутствие тяжких последствий, а также данные о личности подсудимого и его позитивное постпреступное поведение, суд посчитал возможным изменить категорию совершённого преступления на менее тяжкое.

В результате суд назначил подсудимому наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, но в связи с примирением с потерпевшей злоумышленник был освобождён от назначенного наказания.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд