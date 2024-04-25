Всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика» стартовали в Тяжинском округе

На площади Победы в поселке Тяжинский собрались работники учреждений и организаций, школьники, студенты Тяжинского агропромышленного техникума. К собравшимся обратился председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» приурочена к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и продлится до 9 мая. Георгиевские ленточки раздают на центральных улицах, площадях, в местах массового скопления людей.

Также добровольцы начали распространять значки «Красная гвоздика» – символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам. Все полученные средства направят на высокотехнологичную медицинскую помощь участникам боевых действий. Каждый может внести свой вклад в сохранение исторической памяти и помочь ветеранам.

Это дань уважения нашим воинам, которые защитили страну во время Великой Отечественной войны, и тем, кто выполняет свой воинский долг в наши дни, во время специальной военной операции.