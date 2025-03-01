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Всероссийский фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Танцуй, Сибирь!» стартовал в Кузбассе

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялся межрегиональный фестиваль-конкурс лучших хореографических коллективов севера Кузбасса. Здесь собрались самодеятельные хореографические коллективы, а также коллективы учреждений культуры и образования из Тисульского, Тяжинского, Мариинского муниципальных округов.
Тяжинский округ представляли образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Созвездие» Дома культуры «Юбилейный» (руководитель Ольга Владимировна Еременко), хореографические коллективы «Карамель» и «Горошины» центра национальных культур - филиала центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности (руководитель Татьяна Юрьевна Митина), хореографический коллектив «Эдельвейс» Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова (руководитель Надежда Айдаровна Богданова) и театр танца «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина).
Учредитель межрегионального фестиваля-конкурса хореографических коллективов «Танцуй, Сибирь!» – Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, организатор – Центр народного творчества Кузбасса.
Всероссийский конкурс хореографических коллективов «Танцуй, Сибирь!» из множества культурных событий выделяется своими масштабами и богатой историей.
Лауреаты и обладатель Гран-при регионального этапа будут приглашены для участия во Всероссийском этапе конкурса.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

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kuzbassnews.ru
01/03/2025
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