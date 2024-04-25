Вступило в силу решение суда по иску природоохранного прокурора о взыскании с угледобывающего предприятия ущерба, причиненного почвам

В результате проведенной Новокузнецким межрайонным природоохранным прокурором проверки установлено, что ООО «Разрез Тайлепский» вследствие ведения открытых горных работ нарушен плодородный слой почвы на земельных участках на площади более 12 тыс. м2 Причиненный почвам ущерб составил более 18 млн. рублей.

В октябре 2023 года решением Новокузнецкого районного суда Кемеровской области в полном объеме были удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с ООО «Разрез Тайлепский» причиненного ущерба. Предприятие, не согласившись с указанным решением суда, оспорило его.

Кемеровский областной суд доводы апелляционной жалобы ООО «Разрез Тайлепский» отклонил, подтвердил правомерность позиции природоохранного прокурора, оставив решение суда первой инстанции без изменения.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры области