«Вымыла полы и труп»: в Кузбассе суд заключил под стражу жительницу Мариинска, обвиняемую в убийстве супруга

4 октября 2024 года Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела по городу Мариинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местной 61-летней жительницы, обвиняемой в убийстве супруга множественными ударами топора.

Из представленных в суд материалов следует, что ночью 2 октября между супругами произошла ссора, в результате которой женщина нанесла мужу не менее 7 ударов остриём топора по голове, от которых на месте происшествия наступила смерть мужчины. После произошедшего женщина пыталась скрыть следы преступления: вымыла полы и труп, а также постирала одежду, в которой находилась в момент совершения преступления. Лишь после этого она позвонила в правоохранительные органы.

По мнению следствия, избрание обвиняемой менее мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу, невозможно по обстоятельствам, изложенным в ходатайстве, и подтверждёнными материалами уголовного дела.

Прокурор в судебном заседании согласился с мнением следствия о необходимости заключения обвиняемой под стражу, а сторона защиты возражала против избрания такой меры пресечения.

Обвиняемая также была не согласна с заключением её под стражу. В судебном заседании поясняла, что она не намерена скрываться от органов предварительного следствия и суда, а также препятствовать производству по делу.

Выслушав всех участников уголовного судопроизводства и изучив представленные материалы, суд посчитал заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению.

Суд установил, что женщина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Учёл суд и то, что преступление обвиняемая совершила, нанося удары потерпевшему острой частью топора по голове фактически без остановки. После нанесения ударов обвиняемая помощи пострадавшему не оказала, а пыталась скрыть следы преступления и уничтожить доказательства по делу.

При таких обстоятельствах суд посчитал необходимым избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд