«Я стану верным другом для хорошего человека»: четвероногие братья ищут добросовестных кинологов

Известный афоризм гласит, что мы в ответе за тех, кого приручили. К сожалению, пес по кличке Лука еще не нашел своего наставника и друга, как и другие щенки. Чтобы собаки обрели верных товарищей, в Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу объявлен набор специалистов по дрессировке и воспитанию служебных собак. Вакансии доступны в новокузнецкий ОМОН «Рубеж».

«Меня зовут Лука. Я родился пару месяцев назад у мамы-овчарки. Отца совершенно не знаю. Но братьев было много. Считать не мастак. Да, я ничей, совсем ничей. И кто меня возьмёт? Своего друга я учую сразу, если будущий хозяин от чистого сердца сделает выбор в мою пользу. Что ещё поведать вам? Тружусь, не покладая рук. Дел у меня много. Я – служебная собака и горжусь этим. Мало ли кто захочет моим хозяевам навредить? За всем нужен глаз да глаз. А еще зверья хватает: и мыши, и крысы. Кошки соседские просто надоели, проныры такие. И недостать их! Гав на них! Ходить медленно я не люблю, а бегаю я очень быстро. Надо же знать, что вокруг делается. Только вот одиноко мне без наставника. Я стану верным другом для хорошего человека и защитником для добрых людей».

Для этого малыша и других четвероногих друзей на должности принимаются кандидаты в возрасте до 50 лет, которые имеют образование не ниже среднего (общего), хорошую физическую подготовку. Кроме этого, от соискателя ожидается наличие привязанности и любви к братьям нашим меньшим. Стоит помнить, что в работе с собаками кинолог выступает лидером с твердым характером, умеющим найти индивидуальный подход к питомцу.

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, имеют высокую заработную плату, льготную пенсию (1 год службы приравнивается за 1,5 года), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте территориального управления Росгвардии по Кузбассу 42.rosguard.gov.ru, либо по телефону: + 7 923 523 37 27 - ОМОН г. Новокузнецк «Рубеж».

Фото: Росгвардия