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Юнгвардейцы стали участниками мероприятия, посвященного 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда

В Кемерове в правительстве Кузбасса глава региона Сергей Цивилев провел для кадетских классов тематический урок «Разговоры о важном», участниками которого стали ученики профильных классов Росгвардии 74-й школы. Темой встречи стала 80-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда.

Юнгвардейцы узнали, как жители блокадного Ленинграда пытались выжить без продовольствия, электричества и в самые лютые морозы. Несмотря на все тяготы, они продолжали работать, помогать фронту, а учителя вели уроки, нередко в бомбоубежищах. Рассказали школьникам и о 125 граммах хлеба в день, которые навсегда остались символом жизни. В ходе урока кадеты посмотрели кадры из кинохроники о Великой Отечественной войне, а также послушали воспоминания блокадников.

«Такого больше не было за всю историю, Ленинград находился в блокаде 872 дня. Огромный город планировали полностью уничтожить, но он выстоял, несмотря ни на что. Мы победили. Мы должны навсегда запомнить этот подвиг и передавать память о нем другим поколениям, чтобы такое никогда не повторилось», — подчеркнул Сергей Цивилев.

В завершение глава Кузбасса вручил почетные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» ветеранам Великой Отечественной войны.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
24/01/2024
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