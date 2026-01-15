Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Юргинские росгвардейцы помогли ликвидировать последствия снегопада в ходе благотворительной акции

В Юрге в рамках ведомственной акции «Добрые дела с Росгвардией» сотрудники вневедомственной охраны оказали практическую помощь в расчистке территории приюту для бездомных животных.

После обильного снегопада волонтеры приюта для четвероногих обратились к стражам правопорядка за помощью. Сотрудники вневедомственной охраны оперативно откликнулись на просьбу, понимая важность своевременной помощи в условиях неблагоприятной погоды. Росгвардейцы очистили от снега пешеходные зоны и подъездные пути, обеспечив безопасный проход для жителей и транспорта.

«Такая помощь – это не разовая акция. Мы работаем для безопасности людей не только на маршрутах патрулирования, но и в повседневной жизни, особенно когда погодные условия создают дополнительные трудности», – отметил начальник юргинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Сергей П.

В завершение акции стражи правопорядка пообщались с волонтерами приюта, обсудили текущие проблемы и договорились о дальнейшем взаимодействии. Представители приюта поблагодарили росгвардейцев за оказанную помощь и внимание, отметив, что такая поддержка особенно важна в зимний период.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
15/01/2026
Общество
Юрга
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus