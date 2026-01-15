Юргинские росгвардейцы помогли ликвидировать последствия снегопада в ходе благотворительной акции

В Юрге в рамках ведомственной акции «Добрые дела с Росгвардией» сотрудники вневедомственной охраны оказали практическую помощь в расчистке территории приюту для бездомных животных.

После обильного снегопада волонтеры приюта для четвероногих обратились к стражам правопорядка за помощью. Сотрудники вневедомственной охраны оперативно откликнулись на просьбу, понимая важность своевременной помощи в условиях неблагоприятной погоды. Росгвардейцы очистили от снега пешеходные зоны и подъездные пути, обеспечив безопасный проход для жителей и транспорта.

«Такая помощь – это не разовая акция. Мы работаем для безопасности людей не только на маршрутах патрулирования, но и в повседневной жизни, особенно когда погодные условия создают дополнительные трудности», – отметил начальник юргинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Сергей П.

В завершение акции стражи правопорядка пообщались с волонтерами приюта, обсудили текущие проблемы и договорились о дальнейшем взаимодействии. Представители приюта поблагодарили росгвардейцев за оказанную помощь и внимание, отметив, что такая поддержка особенно важна в зимний период.

Фото: Росгвардия