«Южный Кузбасс» поздравил с Днем Победы

Угольная компании «Южный Кузбасс» приняла участие в городских мероприятиях, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии Дня Победы «Южный Кузбасс» вручил поздравительные открытки, букеты и сертификаты на материальную помощь 17 ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла, узнику концлагеря и блокаднице Ленинграда. Также компания присоединилась к общероссийской акции «Окна Победы» – подразделения «Южного Кузбасса» украсили праздничной символикой.

9 мая в Междуреченске и Мысках делегация «Южного Кузбасса» возложила цветы к мемориалам памяти. Работники компании прошествовали в рядах «Бессмертного полка» и приняли участие в массовых посадках «Садов Памяти». Подарком Междуреченску стали молодые липы, украсившие городской парк.

Команда «Южного Кузбасса» вновь стала призером междуреченской легкоатлетической эстафеты, в этот раз завоевав «серебро».

«Праздник Победы призван напомнить нам о героизме соотечественников, отстоявших наши жизни и свободу в нелегкой борьбе. Работники «Южного Кузбасса» своим активным участием в праздничных мероприятиях подтверждают: никто не забыт, ничто не забыто», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»