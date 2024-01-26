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Завершается отборочный тур Всероссийской олимпиады «13-й элемент. Алхимия будущего»

На этой неделе завершается отборочный тур Всероссийской олимпиады «13-й элемент. Алхимия будущего». Школьники 8-11 классов, увлекающиеся математикой, химией и информатикой, еще смогут успеть подать заявку на участие и зарегистрироваться на карьерно-развивающем портале РУСАЛа https://career.enplusrusal.ru/projects/olimpiada-13-i-element-3 ).

Победителей ждут призы от компании. А те, кто в этом году выпускается из школы - до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры РУСАЛа.

 

Фото: РУСАЛ

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26/01/2024
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