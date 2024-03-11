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Жители Кузбасса поблагодарили росгвардейцев за помощь на дороге

В городе Осинники сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пришли на помощь водителю автомобиля и его супруге, которые попали в сложную дорожную ситуацию.

В дневное время росгвардейцы, находясь на улице Кирова, обнаружили, что автомобиль «Ниссан» из-за погодных условий съехал с дороги и не мог продолжить путь. Неравнодушные стражи правопорядка вместе с местными жителями решили помочь. Росгвардейцы проверили нет ли у местных жителей травм, после чего помогли водителю вытолкнуть транспорт на дорожное полотно.

Автомобилист и его супруга, поблагодарив росгвардейцев за помощь, продолжили движение, а стражи правопорядка вернулись к выполнению служебных задач.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Осинники
kuzbassnews.ru
11/03/2024
Общество
Осинники
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