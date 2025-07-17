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Жительница Кузбасса добровольно передала в Росгвардию незарегистрированное газовое оружие

В городе Березовский сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Кузбасса выразили благодарность 33-летней жительнице города, которая добровольно передала незарегистрированное газовое оружие, принадлежавшее её покойному супругу.

Во время разбора личных вещей в частном доме женщина обнаружила пистолет иностранного производства, о наличии которого ранее не знала. Также были найдены три газовых патрона. Осознавая возможную опасность хранения незарегистрированного оружия, березовчанка обратилась в подразделение лицензионно-разрешительной работы.

Примечательно, что это не первый случай взаимодействия с ведомством: ранее гражданка уже добровольно сдавала другое оружие, принадлежавшее её покойному мужу.

По предварительным данным, переданное оружие является семизарядным автоматическим пистолетом немецкого производства. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой женщине может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!    

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
17/07/2025
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