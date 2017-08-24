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Антимонопольная победа: трехмиллионный штраф МРСК Сибири устоял в кассационном суде

24 августа Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе постановление Кемеровского УФАС России (дело № А27-23072/2016). Этим актом в октябре 2016 года антимонопольный орган привлек к административной ответственности Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

Еще в конце 2015 года УФАС признало в действиях компании факт нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. ПАО «МРСК Сибири» проводило проверки безучетного потребления электроэнергии с нарушениями (без понятых и правильно оформленных актов). В результате были ущемлены интересы ОАО «Кузбассэнергосбыт» (гарантирующий поставщик) и граждан-потребителей (из Новокузнецка, Новокузнецкого, Гурьевского и Крапивинского районов). Из-за грубых нарушений  Кузбассэнергосбыт не приняло к расчету акты и отказало в компенсации потерь в электросетях.

Согласно части 2 статьи 14.31 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за нарушение антимонопольного законодательства со стороны субъекта естественной монополии,  штраф компании составил 3 489 816,01 рублей. ПАО «МРСК Сибири» обратилось в арбитражный суд Кемеровской области с попыткой обжаловать акт УФАС. Однако и первая судебная инстанция, а позже и апелляционная и кассационная инстанции признали законной позицию управления и сумму выданного штрафа. Постановление Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вступило в законную силу, у компании есть 60 дней на оплату штрафа.

«Последствия нарушений для субъектов естественной монополии в сфере энергетики нельзя оставлять без внимания. Речь идет о больших издержках, которые в итоге несут потребители – простые граждане. Это постановление суда еще раз доказывает правоту УФАС в вопросах привлечения нарушителя антимонопольного законодательства к административной ответственности» – прокомментировала руководитель управления Наталья Кухарская.

Экономика
Гурьевск
Крапивинский
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/08/2017
Экономика
Гурьевск
Крапивинский
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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