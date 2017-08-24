Антимонопольная победа: трехмиллионный штраф МРСК Сибири устоял в кассационном суде

24 августа Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе постановление Кемеровского УФАС России (дело № А27-23072/2016). Этим актом в октябре 2016 года антимонопольный орган привлек к административной ответственности Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».
Еще в конце 2015 года УФАС признало в действиях компании факт нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. ПАО «МРСК Сибири» проводило проверки безучетного потребления электроэнергии с нарушениями (без понятых и правильно оформленных актов). В результате были ущемлены интересы ОАО «Кузбассэнергосбыт» (гарантирующий поставщик) и граждан-потребителей (из Новокузнецка, Новокузнецкого, Гурьевского и Крапивинского районов). Из-за грубых нарушений Кузбассэнергосбыт не приняло к расчету акты и отказало в компенсации потерь в электросетях.
Согласно части 2 статьи 14.31 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за нарушение антимонопольного законодательства со стороны субъекта естественной монополии, штраф компании составил 3 489 816,01 рублей. ПАО «МРСК Сибири» обратилось в арбитражный суд Кемеровской области с попыткой обжаловать акт УФАС. Однако и первая судебная инстанция, а позже и апелляционная и кассационная инстанции признали законной позицию управления и сумму выданного штрафа. Постановление Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вступило в законную силу, у компании есть 60 дней на оплату штрафа.
«Последствия нарушений для субъектов естественной монополии в сфере энергетики нельзя оставлять без внимания. Речь идет о больших издержках, которые в итоге несут потребители – простые граждане. Это постановление суда еще раз доказывает правоту УФАС в вопросах привлечения нарушителя антимонопольного законодательства к административной ответственности» – прокомментировала руководитель управления Наталья Кухарская.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Новокузнецком районе сдали первую очередь шахты «Увальная». Вторую очередь планируют запустить в...
|
Преступная деятельность инспектора выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области,...
|
Лицензия на продажу спиртного отсутствовала. Кроме того, часть бутылок, выставленных на витринах,...
|
Житель Березовского на большой скорости передвигался по территории города на автомобиле ВАЗ-2107....