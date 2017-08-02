Детский клуб в ТРЦ «Планета» ждет гостей в августе

Каждые выходные августа с 14:00 до 16:00 в детском клубе ТРЦ «Планета» ребят ждет по-настоящему сказочная атмосфера, а также увлекательные мастер-классы, подвижные игры, развивающие занятия и новые знакомства.

«В гостях у сказки» юные гости «Планеты» встретятся с героями мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей» – Любавой и конем Юлием, а также легендарным Котом ученым.

Каждый выходной день августа юных участников клуба ждет новое удивительное приключение – в «Головоломке сказок» ребята очутятся в запутанной истории, выбраться из которой они смогут, только если разгадают все сказочные загадки, а проверить знания песенок из мультфильмов им поможет конкурс «Музыкальная шкатулка». Малыши также приглашены на веселый «Апельсиновый праздник», который устроят герои сказки «Незнайка на Луне», а самые любознательные из них смогут поучаствовать в сказочном квесте «Там, на неведомых дорожках…»

На мастер-классах с помощью аниматоров ребята смастерят волшебного белого лебедя, попугая Кешу или яркий апельсин из бумажных тарелок, картона и цветной бумаги. Самые активные непоседы смогут принять участие в занятиях от центра Айкидо «Сатори», Академии брейк-танца «Брейк мастерс» или футбольного клуба «Чемпионика».

Сказочные герои тоже не останутся в стороне: мудрый Кот ученый представит сказочное выступление «пальчикового театра», а озорник Юлий каждый день работы детского клуба готов развлечь детишек зажигательным танцем!

Ждем ребят Новокузнецка на бесплатных игровых программах детского клуба на -2 уровне ТРЦ «Планета» в августе.