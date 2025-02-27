Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кемеровский ОМОН «Оберег» Росгвардии отработал технику беспарашютного десантирования

В Кемерове сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу провели учебно-тренировочные мероприятия по беспарашютному десантированию с вертолета Ми-8.

Беспарашютное десантирование является одним из ключевых тактических приемов для оперативного развертывания спецподразделений в условиях, когда посадка воздушного судна невозможна. В ходе тренировки за штурвалом вертолета находились опытные летчики авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии.

Спуск осуществлялся с применением специализированных устройств, позволяющих бойцам быстро и безопасно покидать воздушное судно. В полной экипировке сотрудники ОМОН десантировались на открытом участке местности, после чего занимали позиции для выполнения учебно-боевых задач. Особое внимание уделялось отработке скоростного спуска и эвакуации с использованием каната.

«Планомерные занятия по беспарашютному десантированию являются важной частью подготовки спецподразделений. Это кропотливая работа по оттачиванию тактического мастерства и совершенствованию навыков, необходимых для выполнения служебно-боевых задач», – отметил офицер ОМОН «Оберег» с позывным «Вал».

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/02/2025
Спорт
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus