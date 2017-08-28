Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы покончил с собой в СИЗО

В Новокузнецком СИЗО подозреваемый в убийстве и изнасиловании 12-летней Виктории Реймер найден мертвым.
По предварительной версии, мужчина покончил с собой.
По данному факту проводится проверка.
Напомним, что вечером 26 января 12-летняя школьница пропала по дороге к родственникам. Поиски привели в дом 40-летнего мужчины, где были обнаружены следы крови. Проведенная экспертиза ДНК показала, что кровь принадлежит пропавшему ребенку.
Тело девочки было обнаружено в заброшенном штреке шахты.
Причиной смерти множественные переломы при падении с высоты.
Задержанному предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего). Мужчина отказался сотрудничать со следствием. Проведенная медико-психологическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина был вменяем.
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