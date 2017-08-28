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Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы покончил с собой в СИЗО

В Новокузнецком СИЗО подозреваемый в убийстве и изнасиловании 12-летней Виктории Реймер найден мертвым.

По предварительной версии, мужчина покончил с собой.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, что вечером 26 января 12-летняя школьница пропала по дороге к родственникам. Поиски привели в дом 40-летнего мужчины, где  были обнаружены следы крови. Проведенная экспертиза ДНК показала, что кровь принадлежит пропавшему ребенку.

Тело девочки было обнаружено в заброшенном штреке шахты.

Причиной смерти множественные переломы при падении с высоты.

Задержанному предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего). Мужчина отказался сотрудничать со следствием. Проведенная медико-психологическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина был вменяем.

 

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kuzbassnews.ru
28/08/2017
Происшествия
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