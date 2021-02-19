Служба в армии по призыву идет в зачёт

Отделение ПФР по Кемеровской области – Кузбассу поздравляет всех защитников Отечества с наступающим праздником и напоминает, что срочная служба в армии учитывается при формировании пенсионных прав призывника.

Служба по призыву в рядах Российской армии является социально-значимым периодом, поэтому за нее начисляются пенсионные коэффициенты. Один год военной службы оценивается в 1,8 коэффициента.

При расчете пенсии этот коэффициент будет прибавлен к тем, что человек накопил за всю трудовую деятельность и умножен на стоимость одного пенсионного коэффициента в год назначения пенсии. Стоимость пенсионного коэффициента каждый год определяется правительством РФ. Узнать количество уже накопленных пенсионных коэффициентов можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Также в страховом стаже учитываются:

- периоды проживания супругов военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

- периоды военной службы по контракту и (или) иной деятельности (работы), имевшей место после 01.01.2002 года, предусмотренные Федеральным законом №126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан».