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Служба в армии по призыву идет в зачёт

Отделение ПФР по Кемеровской области – Кузбассу поздравляет всех защитников Отечества с наступающим праздником и напоминает, что срочная служба в армии учитывается при формировании пенсионных прав призывника.

Служба по призыву в рядах Российской армии является социально-значимым периодом, поэтому за нее начисляются пенсионные коэффициенты. Один год военной службы оценивается в 1,8 коэффициента.

При расчете пенсии этот коэффициент будет прибавлен к тем, что человек накопил за всю трудовую деятельность и умножен на стоимость одного пенсионного коэффициента в год назначения пенсии. Стоимость пенсионного коэффициента каждый год определяется правительством РФ. Узнать количество уже накопленных пенсионных коэффициентов можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Также в страховом стаже учитываются:

- периоды проживания супругов военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

- периоды военной службы по контракту и (или) иной деятельности (работы), имевшей место после 01.01.2002 года, предусмотренные Федеральным законом №126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан».

Общество
kuzbassnews.ru
19/02/2021
Общество
Новости Кузбасса

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