Тяжинский округ присоединился к всероссийской акции «В гости к ветерану»

Учащиеся детской школы искусств № 31 посетили на дому труженицу тыла Валентину Александровну Рекунову. Родилась она в многодетной семье. Когда началась война, семилетняя девочка стала трудиться в колхозе вместе одноклассниками и взрослыми женщинами. Школьники выполняли всю посильную детям работу.

В 1946 году всему классу вручили медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Свою жизнь Валентина Александровна посвятила системе здравоохранения, где проработала 41 год.

Своим творчеством ветерана труда порадовали солисты отделения народного пения Екатерина Науменко и Кирилл Петров (руководители Ольга Владимировна Стифорова, Сергей Анатольевич Симахин). В знак признательности Валентине Александровне вручили подарок от Вугара Муршуд Оглы Зейналова.

Всероссийская акция «В гости к ветерану» проводится по инициативе некоммерческой организации «Дом народов России».

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности