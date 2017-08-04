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В Кемерово из-за ремонта котельной ряд домов останется без горячей воды

С 7 по 11 августа в Кемерово в связи с ремонтом оборудования на котельной № 26 будет ограничена подача горячей воды потребителям, проживающим в домах: по ул. Ю. Гагарина, 47, 49, 51, 51А, 52; ул. Гвардейская, 60А.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/08/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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