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В Кузбассе инспекторы Россельхознадзора досмотрели более 24 тысяч тонн животноводческой продукции при внутрироссийских железнодорожных перевозках

С начала 2025 года при внутрироссийских перевозках специалисты Россельхознадзора в Кемеровской области — Кузбассе проконтролировали перемещение 24 356 т подконтрольной госветнадзору продукции.

Так, из региона были направлены 13 867 т кормов в Тверскую, Московскую, Белгородскую, Ростовскую области, Приморский край, а также в Республики Бурятия и Саха (Якутия).

Кроме того, молочная и рыбная продукция в совокупном объеме 5 026 т отгружена в Тюменскую, Иркутскую, Московскую, Свердловскую, Ростовскую, Белгородскую области, в Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, в Ханты-Мансийский АО, а также в Республики Крым, Бурятия и Саха (Якутия).

В свою очередь из Алтайского края, Амурской, Иркутской, Калининградской и Курской областей в Кемеровскую область — Кузбасс были ввезены шрот подсолнечный и шрот соевый в объеме 5 442 т.

А грузотправители Приморского края поставили в регион 21 т рыбы и рыбопродукции, в том числе 15 т свежемороженых и 4,7 т замороженных бланшированных креветок Ваннамей и 1,7 т форели мороженой.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора подтвердили соблюдение условий регионализации и отсутствие нарушений правил перевозок грузов железнодорожным транспортом и требований ветеринарного законодательства.

Общество
kuzbassnews.ru
08/04/2025
Общество

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